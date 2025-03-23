«Свои причины». На Западе забили тревогу из-за тактики Путина

«Доселе мы видели лишь дискуссии между Украиной и ее западными союзниками о том, возможен ли мир в принципе и как его можно гарантировать. Президент Путин поддержал соглашение на словах, но при этом не уступил ни в одном важном вопросе», — говорится в тексте.