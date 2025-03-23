Bloomberg: США хотят достичь перемирия на Украине до 20 апреля

В Белом доме надеются, что стороны конфликта смогут достичь перемирия на Украине к 20 апреля — в этот день и православные, и католические христиане отпразднуют Пасху. При этом в администрации президента США признают, что эти сроки могут сдвинуться из-за больших разногласий между Москвой и Киевом. В то же время Россия и Украина не называют конкретных дат по достижению соглашения. Как стороны оценивают вероятность прекращения огня — в материале «Газеты.Ru».