Уолтц считает, что стороны близки к урегулированию на Украине

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает, что стороны переговоров об урегулировании конфликта на Украине сейчас ближе к миру, чем когда-либо были. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала CBS.
«Мы приближаемся [к урегулированию], и сейчас ближе к миру, чем когда-либо были», — сказал он.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта обсудили по телефону ситуацию на Украине, условия для недопущения эскалации и ряд международных тем. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин согласился с предложением американского лидера о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.
Согласно сообщению Белого дома, стороны также договорились начать технические переговоры о введении режима «прекращения огня на Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире». Ключевым условием для работы по разрешению конфликта должно стать «полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву», подчеркнули в Кремле.