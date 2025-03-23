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Уолтц считает, что стороны близки к урегулированию на Украине

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности отметил, что решение конфликта ближе, чем когда-либо.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает, что стороны переговоров об урегулировании конфликта на Украине сейчас ближе к миру, чем когда-либо были. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала CBS.

«Мы приближаемся [к урегулированию], и сейчас ближе к миру, чем когда-либо были», — сказал он.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта обсудили по телефону ситуацию на Украине, условия для недопущения эскалации и ряд международных тем. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин согласился с предложением американского лидера о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Согласно сообщению Белого дома, стороны также договорились начать технические переговоры о введении режима «прекращения огня на Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире». Ключевым условием для работы по разрешению конфликта должно стать «полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву», подчеркнули в Кремле.