Хинштейн назвал «хайпом на трагедии» граффити Акима Апачева в Судже

Сегодня, 23 марта, на поездку Акима Апачева отреагировал Александр Хинштейн. «Подобное считаю просто наглой провокацией! Мы всеми силами стараемся удержать людей, тоскующих и переживающих за свой родной дом, потому что там до сих пор крайне опасно, а кто-то позволяет себе вкидывать подобное и фактически заниматься вандализмом», — написал в Telegram-канале господин Хинштейн.