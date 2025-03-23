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Хинштейн назвал «хайпом на трагедии» граффити Акима Апачева в Судже

Рэпера Акима Апачева ожидает наказание по трем административным статьям, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Речь идет о нарушении запрета на въезд в приграничный район город Суджу, использовании ненормативной лексики и порче имущества. Накануне Telegram-канал Wargonzo опубликовал видео, на котором рэпер приехал в освобожденную Суджу и начал исправлять оставленные ВСУ граффити на собственные.

Источник: РИА "Новости"

«Настоящий русский художник обязан работать в прифронтовой зоне, наполняя смыслами и образами наш прекрасный фронтир», — цитирует Wargonzo слова блогера.

Сегодня, 23 марта, на поездку Акима Апачева отреагировал Александр Хинштейн. «Подобное считаю просто наглой провокацией! Мы всеми силами стараемся удержать людей, тоскующих и переживающих за свой родной дом, потому что там до сих пор крайне опасно, а кто-то позволяет себе вкидывать подобное и фактически заниматься вандализмом», — написал в Telegram-канале господин Хинштейн.

Врио губернатора посоветовал Акиму Апачеву проявить героизм на поле боя, «надев военную форму». «Вот там можно действительно продемонстрировать свою смелость и патриотизм! А хайп на трагедии недопустим», — заключил Александр Хинштейн.

13 марта Минобороны официально объявило об освобождении Суджи в Курской области. Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 года. По состоянию на 22 марта из курского приграничья был вывезен 571 человек.