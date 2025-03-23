Хинштейн назвал «хайпом на трагедии» граффити Акима Апачева в Судже

«Настоящий русский художник обязан работать в прифронтовой зоне, наполняя смыслами и образами наш прекрасный фронтир», — цитирует Wargonzo слова блогера.
Сегодня, 23 марта, на поездку Акима Апачева отреагировал Александр Хинштейн. «Подобное считаю просто наглой провокацией! Мы всеми силами стараемся удержать людей, тоскующих и переживающих за свой родной дом, потому что там до сих пор крайне опасно, а кто-то позволяет себе вкидывать подобное и фактически заниматься вандализмом», — написал в Telegram-канале господин Хинштейн.
Врио губернатора посоветовал Акиму Апачеву проявить героизм на поле боя, «надев военную форму». «Вот там можно действительно продемонстрировать свою смелость и патриотизм! А хайп на трагедии недопустим», — заключил Александр Хинштейн.
13 марта Минобороны официально объявило об освобождении Суджи в Курской области. Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 года. По состоянию на 22 марта из курского приграничья был вывезен 571 человек.