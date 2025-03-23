В Эр-Рияде начались переговоры США и Украины

Ранее журналист CNN Алекс Марквард писал, что в Эр-Рияде в воскресенье, 23 марта, возобновятся переговоры о продлении режима прекращения огня на Украине. Американскую делегацию, как сообщал он, возглавит представитель госдепа США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности.