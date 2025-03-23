В Эр-Рияде начались переговоры США и Украины

Переговорщики, как отметил Умеров, проработают «ряд сложных технических вопросов». В состав украинской делегации вошли эксперты по энергетики и представитель военно-морских и военно-воздушных сил.
Ранее журналист CNN Алекс Марквард писал, что в Эр-Рияде в воскресенье, 23 марта, возобновятся переговоры о продлении режима прекращения огня на Украине. Американскую делегацию, как сообщал он, возглавит представитель госдепа США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности.
В понедельник, 24 марта, российские переговорщики также направятся в Эр-Рияд.