Мэр Стамбула Имамоглу лишился должности после ареста

«Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован по обвинениям в незаконном получении персональных данных, получении взяток, нарушениях при проведении тендеров. В соответствии со статьёй 127 Конституции и статьей 47 Закона о муниципалитетах он был временно отстранён МВД от исполнения своих обязанностей», — говорится в тексте.
Главы стамбульских муниципалитетов Бейликдюзю Мехмет Мурат Чалык и Шишли Эмрах Шахан, по мнению следствия, тоже причастны к преступлениям и могут стать фигурантами дела против Имамоглу.
Напомним, в Турции полиция арестовала мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупционных схемах, отмывании денег и связях с террористами. Оппозиционный чиновник считается главным соперником действующего лидера страны Реджепа Эрдогана и может составить ему конкуренцию на будущих выборах. Имамоглу свою вину не признал, он считает свой арест политически мотивированным. Сторонники оппозиционера уже устроили протесты в Анкаре из-за уголовного преследования политика. Сам Имамоглу открыто призывает выходить на улицы и бороться за будущее Турции.