Мэр Стамбула Имамоглу лишился должности после ареста

Напомним, в Турции полиция арестовала мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупционных схемах, отмывании денег и связях с террористами. Оппозиционный чиновник считается главным соперником действующего лидера страны Реджепа Эрдогана и может составить ему конкуренцию на будущих выборах. Имамоглу свою вину не признал, он считает свой арест политически мотивированным. Сторонники оппозиционера уже устроили протесты в Анкаре из-за уголовного преследования политика. Сам Имамоглу открыто призывает выходить на улицы и бороться за будущее Турции.