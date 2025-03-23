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WP: в Европе опасаются, что США могут прекратить обслуживание вооружений

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Европейские политики опасаются, что Соединенные Штаты могут прекратить обслуживание своих вооружений в ЕС на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении союзников по НАТО, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

Газета отмечает, что использование и обслуживание ряда систем и вооружений, согласно правилам, должно производиться гражданами США, что беспокоит европейских политиков. Кроме того, некоторые ограничения могут накладываться и на европейское оружие, произведенное с использованием американских компонентов.

«Не то чтобы президент Трамп мог просто нажать кнопку — и все самолеты упали бы с неба… Но есть проблема зависимости», — приводит слова европейского чиновника Washington Post.

В начале марта телеканал NBC News сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.

Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.