WP: в Европе опасаются, что США могут прекратить обслуживание вооружений

Газета отмечает, что использование и обслуживание ряда систем и вооружений, согласно правилам, должно производиться гражданами США, что беспокоит европейских политиков. Кроме того, некоторые ограничения могут накладываться и на европейское оружие, произведенное с использованием американских компонентов.
«Не то чтобы президент Трамп мог просто нажать кнопку — и все самолеты упали бы с неба… Но есть проблема зависимости», — приводит слова европейского чиновника Washington Post.
В начале марта телеканал NBC News сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.