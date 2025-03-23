В офисе Зеленского отказались комментировать переговоры с США

Ранее раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии.
«Я не буду давать комментариев на данный момент. Вы отрываете от консультации», — сказал Палиса.
ЭР-РИЯД, 23 мар — РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил РИА Новости, что не будет комментировать переговоры с США в Эр-Рияде.
Ранее раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии.
«Я не буду давать комментариев на данный момент. Вы отрываете от консультации», — сказал Палиса.