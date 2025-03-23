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Российская делегация прибыла на переговоры с США в Эр-Рияд

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд, где 24 марта состоятся переговоры с США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Григория Карасина, который возглавляет российскую делегацию.

Источник: DENIS BALIBOUSE/EPA/TASS

Комментируя предстоящие переговоры, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что конфликт на Украине близок к достижению мира как никогда ранее. Стороны планируют обсудить прекращение огня на Черном море и восстановить торговые пути.

Ранее в Эр-Рияде состоялась встреча украинской и американской делегаций. По словам главы Минобороны Украины Рустема Умерова, на встрече планировалось проработать «ряд сложных технических вопросов». В состав украинской делегации вошли эксперты по энергетике и представитель военно-морских и военно-воздушных сил.