Российская делегация прибыла на переговоры с США в Эр-Рияд

Комментируя предстоящие переговоры, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что конфликт на Украине близок к достижению мира как никогда ранее. Стороны планируют обсудить прекращение огня на Черном море и восстановить торговые пути.
Ранее в Эр-Рияде состоялась встреча украинской и американской делегаций. По словам главы Минобороны Украины Рустема Умерова, на встрече планировалось проработать «ряд сложных технических вопросов». В состав украинской делегации вошли эксперты по энергетике и представитель военно-морских и военно-воздушных сил.