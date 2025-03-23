Нетаньяху обсудил с Рубио возобновление боевых действий в Газе

Ранее на этой неделе Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.