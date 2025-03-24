Уиткофф: США могут прибегнуть к военным действиям для сдерживания Ирана

Он добавил, что президент США Дональд Трамп намерен не допустить создания Исламской Республикой ядерного оружия. «Нам не надо разрешать все вопросы военным путем, но это не означает, что если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям, мы это сделаем при определенных обстоятельствах», — передает слова Стивена Уиткоффа Reuters.