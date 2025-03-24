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Уиткофф: США могут прибегнуть к военным действиям для сдерживания Ирана

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сказал, что Соединенные Штаты стремятся к мирному урегулированию кризиса в отношениях с Ираном. Но это не означает, что Америка не сможет применить военную силу в случае необходимости, заявил Уиткофф в интервью Fox News.

Источник: AP 2024

Он добавил, что президент США Дональд Трамп намерен не допустить создания Исламской Республикой ядерного оружия. «Нам не надо разрешать все вопросы военным путем, но это не означает, что если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям, мы это сделаем при определенных обстоятельствах», — передает слова Стивена Уиткоффа Reuters.

Ситуация приближается к «критической точке», но Иран все еще может отказаться от своей программы. «Вот наш сигнал Ирану: давайте сядем и посмотрим, сможем ли мы посредством диалога, посредством дипломатии прийти к нужному результату… Если нет, то альтернатива не очень хорошая», — заявил спецпредставитель президента США.

Ранее Axios сообщал, что Дональд Трамп установил для Ирана срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в свою очередь, заявлял, что единственная причина отсутствия у Исламской Республики ядерного арсенала — это добровольный отказ страны от такого вооружения.