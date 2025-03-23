Российская делегация прилетела в Эр-Рияд на встречу с представителями США

«Мы ближе к миру, чем когда-либо… И прогресс будет следующим: у нас есть это прекращение огня по инфраструктуре, которое вступило в силу сразу после телефонного разговора президента Трампа с президентом Путиным на этой неделе, теперь мы собираемся поговорить о прекращении огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно, топливо и возобновить торговлю в Черном море», — заявил Уолтц телеканалу CBS News.