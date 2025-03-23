Экс-глава ЦИК Ермошина призналась, что протокол церемонии инаугурации президента «подглядели» у России

— Разумеется, встал вопрос о том, чтобы появился какой-то протокол особый. Мы решили подглядеть. Подглядели мы у наших старших российских братьев, потому что они уже проводили дважды инаугурацию. А все остальное является нашим продуктом, который уже потом вошел в протокол, закрепленный соответствующим распоряжением президента.