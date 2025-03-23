Экс-глава ЦИК Ермошина призналась, что протокол церемонии инаугурации президента «подглядели» у России

Экс-глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина призналась в эфире телеканала СТВ, что протокол церемонии инаугурации президента Беларусь «подглядела» у России.
Ермошина вспомнила инаугурацию 2001 года, которая проходила во Дворце Республики. Готовила церемонию экс-глава ЦИК с Михаилом Мясниковичем, который долго ко времени выборов-2001 возглавлял Администрацию президента. Лидия Михайловна рассказала:
— Разумеется, встал вопрос о том, чтобы появился какой-то протокол особый. Мы решили подглядеть. Подглядели мы у наших старших российских братьев, потому что они уже проводили дважды инаугурацию. А все остальное является нашим продуктом, который уже потом вошел в протокол, закрепленный соответствующим распоряжением президента.
Также Ермошина добавила, что в настоящее время инаугурация является такой, как в 2001 году, но проходит уже не во Дворце Республики, а во Дворце Независимости.
— Появляются какие-то особые детали, которых не было раньше. Чтобы церемония стала более торжественной, более зрелищной, — говорит экс-глава ЦИК Беларуси.
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