Глава МИД Рыженков анонсировал визиты президента, премьера, султана и генерального секретаря в Беларусь

Министр иностранных дел Максим Рыженков анонсировал визиты в Беларусь на высшем и высоком уровне в эфире телеканала «Беларусь 1».
Так, после доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко 18 марта Рыженков рассказал, что с главой Беларуси была обсуждена степень подготовки важных визитов в Беларусь на высшем и высоком уровне.
— Среди таких визитов особо хотел бы отметить визит премьер-министра Пакистана, визит президента Гвинеи-Бисау, визит генерального секретаря Компартии Вьетнама.
Ранее Рыженков сообщал в эфире «Беларусь 1», что также Беларусь ждет приезда президента Зимбабве. Также ожидается ответный визит Султана Омана.
— Мы сейчас ведем активный диалог, — рассказал глава МИД Беларуси. — И чтобы этот визит был хорошо подготовленным, сегодня работают целые группы экспертов по совершенно различным вопросам — сельского хозяйства, деревообработки, гуманитарной сферы, транспортно-логистическим. Отработаем все детально, и будет этот визит.
Кроме того, Рыженков анонсировал и зарубежные визиты Лукашенко, но о них будет объявлено позже.
Тем временем министр образования Андрей Иванец заявил о создании золотого фонда одаренных педагогов Беларуси и рассказал о новшествах ЦЭ, которые скоро вступят в силу.
Также белорусский биатлонист и тренер Олег Рыженков рассказал о борьбе с рэкетирами в Польше и с хулиганами в Раубичах: «Подъехали, все дружно вышли, прихватив винтовки».
А вот реальная история сериала «Казанова», связанная с Беларусью: прототип Апрельцева провернул аферу в Минске, а героиня Светланы Ходченковой переехала из Москвы в Минск.