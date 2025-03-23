Глава МИД Рыженков анонсировал визиты президента, премьера, султана и генерального секретаря в Беларусь

— Мы сейчас ведем активный диалог, — рассказал глава МИД Беларуси. — И чтобы этот визит был хорошо подготовленным, сегодня работают целые группы экспертов по совершенно различным вопросам — сельского хозяйства, деревообработки, гуманитарной сферы, транспортно-логистическим. Отработаем все детально, и будет этот визит.