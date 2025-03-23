Экс-начальник Генштаба ВСУ Баргилевич участвует в переговорах с США в Эр-Рияде

Напомним, 23 марта начались переговоры делегаций США и Украины в Эр-Рияде. А 24 числа там запланирована встреча между Москвой и Вашингтоном. Российская делегация уже прибыла. Её возглавляют Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ. Украинская сторона отвергла какие-либо контакты с представителями РФ.