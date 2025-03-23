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Экс-начальник Генштаба ВСУ Баргилевич участвует в переговорах с США в Эр-Рияде

Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины и текущий генеральный инспектор Министерства обороны страны Анатолий Баргилевич участвует в переговорах с Соединёнными Штатами в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА «Новости».

В состав делегации также входят руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, 23 марта начались переговоры делегаций США и Украины в Эр-Рияде. А 24 числа там запланирована встреча между Москвой и Вашингтоном. Российская делегация уже прибыла. Её возглавляют Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ. Украинская сторона отвергла какие-либо контакты с представителями РФ.