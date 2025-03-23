Арестованный мэр Стамбула набрал около 15 млн голосов на праймериз партии

Экрем Имамоглу, мэр Стамбула, ранее был задержан по обвинениям в коррупции и связях с терроризмом, что вызвало массовые протесты среди населения. Он провел пять часов, давая показания по этим делам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр юстиции Йылмаз Тунч обвинили оппозицию в попытках давления на правосудие, призывая избегать протестов.