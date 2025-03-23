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Арестованный мэр Стамбула набрал около 15 млн голосов на праймериз партии

Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз Народно-республиканской партии Турции. Об этом заявил лидер партии Озгюр Озель, пишет РИА Новости.

Арестованный мэр Стамбула пока считается главным соперником президента Турции Эрдогана.

Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз Народно-республиканской партии Турции. Об этом заявил лидер партии Озгюр Озель, пишет РИА Новости.

«За Имамоглу проголосовало более 14 миллионов 850 тысяч человек на прошедших сегодня первичных выборах (праймериз)», — приводит слова Озель РИА Новости. Такой результат позволяет Имамоглу считаться главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения.

Экрем Имамоглу, мэр Стамбула, ранее был задержан по обвинениям в коррупции и связях с терроризмом, что вызвало массовые протесты среди населения. Он провел пять часов, давая показания по этим делам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр юстиции Йылмаз Тунч обвинили оппозицию в попытках давления на правосудие, призывая избегать протестов.