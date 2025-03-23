Арестованный мэр Стамбула Имамоглу набрал почти 15 млн голосов на праймериз

В воскресенье суд в Турции принял решение об аресте Имамоглу по обвинению в коррупции. В то же время, прошение о его аресте в рамках второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с мэром были задержаны и другие высокопоставленные чиновники мэрии, а общее количество фигурантов дела превышает 90 человек.