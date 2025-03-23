Арестованный мэр Стамбула Имамоглу набрал почти 15 млн голосов на праймериз

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который был арестован, получил почти 15 миллионов голосов на праймериз основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции. Об этом сообщил лидер партии Озгюр Озель.
В воскресенье суд в Турции принял решение об аресте Имамоглу по обвинению в коррупции. В то же время, прошение о его аресте в рамках второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с мэром были задержаны и другие высокопоставленные чиновники мэрии, а общее количество фигурантов дела превышает 90 человек.
«За Имамоглу проголосовало более 14 миллионов 850 тысяч человек на прошедших сегодня первичных выборах (праймериз)», — заявил Озель во время акции протеста в Стамбуле.
Ранее мэр Стамбула Экрем Имамоглу, арестованный по делу о коррупции, был временно отстранен от исполнения обязанностей. Мэру предъявляются обвинения в рамках двух дел: одно касается коррупции в мэрии, другое — пособничества терроризму.