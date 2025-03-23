Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович отреагировал на упреки Запада в сторону Союзного государства: «Полная глупость»

Россия и Беларусь объединились в Союзное государство в ноябре 2021 года. Страны сотрудничают в вопросах кредитования, создания общих рынков нефти, газа и различных услуг. Западные политики, в связи с этим, выразили опасение. Объединение России и Беларуси не нравится иностранным чиновникам. Такое мнение высказал государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в эфире «Беларуси-1».
По его словам, Запад негативно относится к шагам, принимаемым Союзным государством. Якобы политики считают, что Россия нарушает интересы Беларуси. Огромная страна может поглотить республику, сделав частью государства.
«Это полная глупость, потому что если бы такие замыслы были у Российской Федерации, то такие договоры (о гарантиях безопасности) просто не нужны были бы, в них не было бы необходимости», — заключил Александр Вольфович.
В СГ, тем временем, планируют назначить спецпредставителей для контроля за выполнением договора о гарантиях безопасности. Специальные посланники — представители от обеих сторон.