Россия и Белоруссия выделят представителей по договору о гарантиях безопасности

Он добавил, что этот документ раскрывает ключевые положения стратегических основ, таких как концепция безопасности Союзного государства и военная доктрина. Принятие этого договора открывает новый этап в совместном реагировании на вопросы безопасности. Это касается не только военной сферы, но и всех аспектов национальной безопасности.