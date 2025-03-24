Полиция жестко разогнала участников акции протеста в Стамбуле

После окончания митинга перед зданием мэрии некоторые участники акции остались в парке Сарачхане и продолжили бросать бутылки и фейерверки в силовиков, а также выкрикивать им кричалки.
Через несколько минут полиция в очередной раз применила слезоточивый газ и начала жестко выдавливать участников акции из парка. После этого силовики продолжили преследовать их до ближайшей станции метро Везнеджилер, расположенной в нескольких сотнях метров от парка.
Очередной митинг стартовал сегодня вечером. Его инициатором вновь стала основная оппозиционная «Народно-республиканская» партия (СНР).
Дело мэра
Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.
Стамбульский университет, со своей стороны, ранее аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.
Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, несмотря на запрет властей проводить митинги и демонстрации до 27 марта.