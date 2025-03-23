Минск и Москва назначат спецпредставителей для контроля безопасности

Белоруссия и Россия планируют назначить специальных представителей, которые будут контролировать выполнение договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь-1».
Вольфович отметил, что специальные представители будут работать с участием министерств иностранных дел обеих стран для мониторинга реализации положений договора. Они также будут разрабатывать предложения по улучшению выполнения стратегических документов, если возникнет такая необходимость.
По словам госсекретаря, вступление в силу договора о гарантиях безопасности открывает новый этап в отношениях между Минском и Москвой, усиливая совместные усилия в области безопасности. Документ определяет новые формы и механизмы взаимодействия военных и правоохранительных структур, а также специальных подразделений для обеспечения безопасности.
В соответствии с договором, обе страны берут на себя взаимные обязательства по реагированию на угрозы суверенитету и территориальной целостности, включая совместные меры против политического давления, экономических санкций и военных угроз.
Ранее Лукашенко исключил вхождение Белоруссии в состав РФ в ближайшее время. По его словам, если «в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали».