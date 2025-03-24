Досрочные парламентские выборы в Канаде назначили на 28 апреля

«Я только что попросил генерал-губернатора распустить парламент и назначить выборы на 28 апреля. Она согласилась», — заявил Карни в ходе специального обращения, которое транслировалась национальными телеканалами.
Напомним, Марк Карни 23 марта планирует распустить парламент и официально объявить о новой избирательной кампании. Согласно закону страны, голосование должно проводиться в понедельник, а период агитации может длиться от 37 до 51 дня.
Ранее Марк Карни призвал Москву начать мирные переговоры с Киевом, заверив при этом, что Оттава продолжит военную поддержку Украины. Также он пригласил Владимира Зеленского на саммит G7, который пройдёт на западе Канады в июне.