Сводки СВО. Освобождено Срибное, ряды ВСУ потрепали в Курской области, новые переговоры в Эр-Рияде, 24 марта

Агентство Bloomberg узнало дату, к которой администрация США хочет достичь перемирия на Украине. По их сведениям, Белый дом хочет, чтобы с 20 апреля огонь прекратился. Этот день выпадает на праздник Воскресения Христова, который в этом году православные и католики будут праздновать в один день. Но в Европе не стремятся к миру.