МВД Белоруссии: беспилотники залетают на территорию страны почти каждую неделю

Бог охраняет республику Беларусь. Вот сколько они (беспилотники — «Ъ») в полях падали — столько они взрывались … Но сколько они падали в населенных пунктах, они не взрываются. Они между домов падают на дорогу. До дома остается 50−60 метров и они не детонируют", — сказал Николай Карпенков в интервью, которое опубликовали Внутренние войска МВД Белоруссии на YouTube.
По словам господина Карпенкова, беспилотники залетают в южные регионы Белоруссии «практически каждую неделю». Он уточнил, что часть из них сбивается, а «какие-то залетают и мы их разминируем».
В сентябре 2024 года Минобороны Белоруссии заявило, что несколько беспилотников нарушили воздушную границу страны. Их уничтожили силы ПВО.