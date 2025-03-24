МВД Белоруссии: беспилотники залетают на территорию страны почти каждую неделю

Бог охраняет республику Беларусь. Вот сколько они (беспилотники — «Ъ») в полях падали — столько они взрывались … Но сколько они падали в населенных пунктах, они не взрываются. Они между домов падают на дорогу. До дома остается 50−60 метров и они не детонируют", — сказал Николай Карпенков в интервью, которое опубликовали Внутренние войска МВД Белоруссии на YouTube.