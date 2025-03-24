В Турции опровергли сообщения о стрельбе пластиковыми пулями на протестах

Турецкие власти опровергли информацию о том, что на участниках протестов в поддержку арестованного мэра Стамбула стреляли «пластиковыми пулями».
Центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции опубликовал скриншот из социальных сетей, на котором изображена так называемая «пуля», пояснив, что на самом деле это капсула со слезоточивым газом.
Согласно официальным данным, такие капсулы используются в пейнтбольных винтовках для разгона протестующих.
В Стамбуле полиция жестко разогнала участников акции в поддержку задержанного мэра Экрема Имамоглу, вытеснив их до станции метро Везнеджилер.
После завершения митинга некоторые протестующие остались в парке Сарачхане, продолжая бросать бутылки и фейерверки в сторону силовиков и выкрикивать лозунги. В ответ на это полиция вновь применила слезоточивый газ и начала активно выдавливать участников акции из парка, продолжая преследование до ближайшей станции метро.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в «уличном терроре». Он подчеркнул, что такие действия, как выход на улицы и демонстрации с участием левых организаций и маргинальных групп, больше не будут иметь влияния на национальную волю.