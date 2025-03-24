Новые страны на карте Украины: кто и на сколько частей разделит Незалежную

То есть германский вариант всё же не просматривается, ибо ФРГ и ГДР пусть и не сразу, но взаимно признали друг друга и никогда не предъявляли территориальных претензий и не оказывались на грани войны. Так что тут, наверное, уместнее сравнивать с Северной и Южной Кореей или Северным и Южным Вьетнамом, которые всегда были в состоянии конфронтации. В последнем случае всё в итоге кончилось объединением — не столь мирным, как у немцев, но всё же. И с Кореями всё давно бы закончилось тем же, если бы не воля стоящих за ними игроков.