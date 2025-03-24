Чего ждать от «непрямых переговоров» России и Украины в Эр-Рияде

23 марта Уолтц заявил, что стороны «ближе к миру, чем когда-либо». Он обозначил следующий порядок действий: после вступления в силу прекращения огня по энергетической инфраструктуре стороны должны договориться о прекращении огня на Черном море, чтобы «обе стороны могли перевозить зерно, топливо и возобновить торговлю»; следующий этап — обсуждение «линии контроля, которая является фактической линией боевого соприкосновения», в рамках которого надо прояснить «механизмы проверки [режима прекращения огня], миротворчество, замораживание линий там, где они есть». «И затем, конечно, более широкий и постоянный мир, который будет своего рода обсуждением территории [в обмен] на постоянный и долгосрочный мир, о чем украинцы склонны говорить или говорили как о гарантиях безопасности», — заявил Уолтц в интервью телеканалу CBS.