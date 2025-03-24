WSJ: Израиль готовит масштабную наземную операцию в Газе

По ее сведениям, руководство еврейского государства полагает, что захват и удержание значительной части палестинского анклава позволит одержать окончательную победу над радикальным движением ХАМАС. Как указало издание, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его ближайшее окружение считают, что с поддержкой наступательных действий со стороны новой американской администрации и с ослаблением шиитской организации «Хезболлах» в Ливане у израильской армии появилось достаточно возможностей для ведения подобных боевых действий.
Вместе с тем для окончательной победы над ХАМАС, отметила газета, Израилю придется полностью уничтожить систему подземных туннелей и другие инфраструктурные объекты движения, что может занять несколько месяцев или даже лет. Противники новой стратегии Нетаньяху полагают, что ликвидировать радикальную организацию без политического урегулирования конфликта будет попросту невозможно.
18 марта израильская армия возобновила боевые действия в Газе, нанеся по анклаву массированные авиаудары. Канцелярия Нетаньяху объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе — освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.