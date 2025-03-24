WSJ: Израиль готовит масштабную наземную операцию в Газе

По ее сведениям, руководство еврейского государства полагает, что захват и удержание значительной части палестинского анклава позволит одержать окончательную победу над радикальным движением ХАМАС. Как указало издание, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его ближайшее окружение считают, что с поддержкой наступательных действий со стороны новой американской администрации и с ослаблением шиитской организации «Хезболлах» в Ливане у израильской армии появилось достаточно возможностей для ведения подобных боевых действий.