Оппозиция выдвинула арестованного мэра Стамбула в президенты Турции

Имамоглу, главный политический оппонент президента Реджепа Тайипа Эрдогана, получил более 14 миллионов 850 тысяч голосов, несмотря на то, что в воскресенье суд санкционировал его арест по делу о коррупции. При этом ходатайство о его задержании по второму делу, связанному с терроризмом, было отклонено.
Имамоглу отрицает свою вину, называя арест политически мотивированным. Его сторонники уже вышли на улицы Анкары и Стамбула, протестуя против уголовного преследования. Сам политик призывает граждан бороться за будущее Турции, продолжая пользоваться широкой поддержкой населения.