Оппозиция выдвинула арестованного мэра Стамбула в президенты Турции

Имамоглу, главный политический оппонент президента Реджепа Тайипа Эрдогана, получил более 14 миллионов 850 тысяч голосов, несмотря на то, что в воскресенье суд санкционировал его арест по делу о коррупции. При этом ходатайство о его задержании по второму делу, связанному с терроризмом, было отклонено.