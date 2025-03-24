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Оппозиция выдвинула арестованного мэра Стамбула в президенты Турции

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, арестованный по обвинению в коррупции, набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции. Об этом сообщил лидер партии Озгюр Озель во время митинга.

Источник: Life.ru

Имамоглу, главный политический оппонент президента Реджепа Тайипа Эрдогана, получил более 14 миллионов 850 тысяч голосов, несмотря на то, что в воскресенье суд санкционировал его арест по делу о коррупции. При этом ходатайство о его задержании по второму делу, связанному с терроризмом, было отклонено.

Имамоглу отрицает свою вину, называя арест политически мотивированным. Его сторонники уже вышли на улицы Анкары и Стамбула, протестуя против уголовного преследования. Сам политик призывает граждан бороться за будущее Турции, продолжая пользоваться широкой поддержкой населения.