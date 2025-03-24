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Президент Бразилии в мае посетит Россию

В ходе визита Лула да Силва проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить Россию с официальным визитом в мае. Об этом сообщил специальный помощник бразильского лидера по международным вопросам Селсу Аморим.

По словам Аморима, в ходе визита Лула да Силва проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это событие станет важной частью дипломатических усилий Бразилии на международной арене.

После завершения визита в Россию Лула да Силва намерен отправиться в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Аморим отметил, что такие поездки подчеркивают независимость Бразилии в международной политике и ее стремление к равноправному сотрудничеству с различными странами.

Ранее Бразилия пригласила Уругвай, Мексику и Колумбию поучаствовать в саммите БРИКС в начале июля. По его мнению, важно, чтобы государства участвовали в саммите, поскольку это возможность «пообщаться со всем миром».