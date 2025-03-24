Президент Бразилии в мае посетит Россию

После завершения визита в Россию Лула да Силва намерен отправиться в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Аморим отметил, что такие поездки подчеркивают независимость Бразилии в международной политике и ее стремление к равноправному сотрудничеству с различными странами.