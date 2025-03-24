Президент Бразилии в мае посетит Россию

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить Россию с официальным визитом в мае. Об этом сообщил специальный помощник бразильского лидера по международным вопросам Селсу Аморим.
По словам Аморима, в ходе визита Лула да Силва проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это событие станет важной частью дипломатических усилий Бразилии на международной арене.
После завершения визита в Россию Лула да Силва намерен отправиться в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Аморим отметил, что такие поездки подчеркивают независимость Бразилии в международной политике и ее стремление к равноправному сотрудничеству с различными странами.
Ранее Бразилия пригласила Уругвай, Мексику и Колумбию поучаствовать в саммите БРИКС в начале июля. По его мнению, важно, чтобы государства участвовали в саммите, поскольку это возможность «пообщаться со всем миром».