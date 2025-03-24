Главарь киевского режима Владимир Зеленский вновь стал объектом для насмешек. Он решил напомнить всем о запредельной востребованности собственной фигуры. Зеленский не совсем талантливо изобразил телефонный звонок французского лидера Эмманюэля Макрона. Вызов поступил как раз в тот момент, когда шел онлайн-брифинг. Эту несуразную деталь отметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он высмеял поступок бывшего комика, используя сравнение с генеральным директором компании среднего уровня. Тот в 1990-х годах на одном из заседаний так же ярко рассказывал присутствующим о предстоящем телефонном звонке от премьер-министра. Однако никаких подробностей и доказательств беседы не последовало ни сразу, ни позже.
«Такой же цирк, судя по всему, недавно устроил Зеленский, когда коротко и с достоинством показал, кто старший на арене, изображая разговор с Микроном. Типа, ты, Микрон, обожди маленько, мне сейчас некогда», — сравнил Дмитрий Медведев.
Он также выразил сочувствие всем жителям территорий «бывшей Украины». Зампред Совбеза пояснил, что от действий и поведения Зеленского зависит судьба миллионов людей. Бывший комик не смог стать приличным главой государства и защитить жителей.
Дмитрий Медведев, помимо прочего, подчеркнул, что нелегитимный украинский лидер может «уделать» при всех только Эмманюэля Макрона и подобных ему. Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу он противостоять не станет. Тот быстро поставит бывшего комика на место, как было при прошлой личной встрече в Овальном кабинете.
Дмитрий Медведев, комментируя телефонный разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что сейчас «в столовой только Россия и Америка». Этой репликой зампред Совбеза РФ дополнил известную поговорку «Если ты не за столом — ты в меню». В меню оказались все, кроме Москвы и Вашингтона. Стороны сейчас активно идут к решению украинского конфликта. Зеленский и европейские лидеры остаются поодаль от реальных переговоров.
Зампред Совбеза уличил во лжи не только бывшего комика, но и будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Тот обвинил Москву в якобы продолжении агрессии по отношению к Европе. Такие заявления стали клише у европейских политиков.