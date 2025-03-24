«Макрон, обожди маленько»: Медведев высмеял якобы звонок президента Франции Зеленскому в ходе брифинга

Дмитрий Медведев, комментируя телефонный разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что сейчас «в столовой только Россия и Америка». Этой репликой зампред Совбеза РФ дополнил известную поговорку «Если ты не за столом — ты в меню». В меню оказались все, кроме Москвы и Вашингтона. Стороны сейчас активно идут к решению украинского конфликта. Зеленский и европейские лидеры остаются поодаль от реальных переговоров.