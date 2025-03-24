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Руководитель МИД РФ во Владивостоке: «Нас ждут новые времена»

ВЛАДИВОСТОК, 24 марта, ФедералПресс. Усиление милитаризации в ряде стран Северо-Восточной Азии, расположенных вблизи Приморского края, может привести к дестабилизации и росту конфронтации в регионе. Об этом заявил руководитель представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец в своем обращении на телеграм-канале ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Северо-Восточная Азия не становится более безопасной, двигаясь в сторону всё большей фрагментации и милитаризации», — подчеркнул Броварец.

Он выразил обеспокоенность в связи с планами создания в регионе военных блоков, аналогичных НАТО, а также активным вооружением и перевооружением Японии и Южной Кореи. По его мнению, такие действия представляют угрозу для безопасности Китая, Северной Кореи и дальневосточных регионов России.

Дипломат также обратил внимание на возможные последствия для Японии.

«Япония вряд ли задумывается о том, что, если данная мечта исполнится, Токио придется принимать самое деятельное участие в событиях, подобных операции “Союзная сила” против Югославии или интервенции в Ливии. Действительно ли Токио нравится то, что получается в итоге?» — сказал Андрей Броварец.

Он подчеркнул, что основой глобального экономического процветания должна стать открытость рынков и свободное движение товаров и услуг между странами.

«Слишком наивно надеяться, будто военная фрагментация региона не приведет к фрагментации экономической. Нас ждут новые времена, к которым необходимо быть готовым», — заключил представитель МИД России.