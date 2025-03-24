Руководитель МИД РФ во Владивостоке: «Нас ждут новые времена»

«Северо-Восточная Азия не становится более безопасной, двигаясь в сторону всё большей фрагментации и милитаризации», — подчеркнул Броварец.
Он выразил обеспокоенность в связи с планами создания в регионе военных блоков, аналогичных НАТО, а также активным вооружением и перевооружением Японии и Южной Кореи. По его мнению, такие действия представляют угрозу для безопасности Китая, Северной Кореи и дальневосточных регионов России.
Дипломат также обратил внимание на возможные последствия для Японии.
«Япония вряд ли задумывается о том, что, если данная мечта исполнится, Токио придется принимать самое деятельное участие в событиях, подобных операции “Союзная сила” против Югославии или интервенции в Ливии. Действительно ли Токио нравится то, что получается в итоге?» — сказал Андрей Броварец.
Он подчеркнул, что основой глобального экономического процветания должна стать открытость рынков и свободное движение товаров и услуг между странами.
«Слишком наивно надеяться, будто военная фрагментация региона не приведет к фрагментации экономической. Нас ждут новые времена, к которым необходимо быть готовым», — заключил представитель МИД России.