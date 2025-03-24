Руководитель МИД РФ во Владивостоке: «Нас ждут новые времена»

«Япония вряд ли задумывается о том, что, если данная мечта исполнится, Токио придется принимать самое деятельное участие в событиях, подобных операции “Союзная сила” против Югославии или интервенции в Ливии. Действительно ли Токио нравится то, что получается в итоге?» — сказал Андрей Броварец.