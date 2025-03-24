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Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о заоблачных потерях ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на линии фронта достигли «заоблачных» масштабов. По его словам, только за Курскую операцию украинская сторона потеряла около 70 тысяч человек.

Источник: Life.ru

В беседе с РИА «Новости» он отметил, что полгода назад общие потери ВСУ уже превышали 1 миллион человек. Алаудинов подчеркнул, что такие цифры свидетельствуют о крайне тяжёлой ситуации для украинской армии.

«Эта сумма давно перевалила за миллион человек, это ещё полгода назад за миллион человек перевалила», — заявил командир «Ахмата».

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ оставили в Судже мины, изготовленные на 3D-принтерах. Эти устройства украинского производства с нажимным действием представляют угрозу для мирного населения.