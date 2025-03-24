Сенатор также отметил, что большинство молодых граждан Германии не желают служить в армии и участвовать в военных действиях, особенно против России. Однако, по его словам, текущее правительство Германии стремится изменить эту тенденцию, активизируя рекрутинг и военную пропаганду.