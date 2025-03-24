Сенатор РФ Пушков раскритиковал власти Германии.
Немецкое правительство пытается милитаризовать общество и превратить страну в «Четвертый Рейх», заявил сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков. По его мнению, это происходит через СМИ и публичные заявления, направленные на усиление военных настроений среди населения. Поводом для критики стала обложка немецкого журнала «Штерн».
«Происходит милитаризация сознания в Германии. Обложка журнала “Штерн” вопрошает молодых немцев: “Готов ли ТЫ воевать за Германию?” Мерц намерен возродить германскую военную машину, а на СМИ возложена задача провоенной пропаганды. Нынешние германские власти намерены изменить такое положение дел: они встали на путь превращения Германии в военизированный “Четвертый Рейх”», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор также отметил, что большинство молодых граждан Германии не желают служить в армии и участвовать в военных действиях, особенно против России. Однако, по его словам, текущее правительство Германии стремится изменить эту тенденцию, активизируя рекрутинг и военную пропаганду.