15 млн граждан Турции выбрали арестованного мэра Стамбула кандидатом в президенты

19 марта Экрема Имамоглу задержали по обвинению в терроризме и коррупции. После этого в Турции начались массовые протесты. РНП заявляла, что 22 марта только в Стамбуле на улицы вышли более миллиона человек. Полиция для разгона протестующих применяет водометы и слезоточивый газ. Вечером 23 марта правоохранители открыли по толе стрельбу резиновыми пулями.