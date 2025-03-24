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«Сидел в соседнем отеле»: Зеленский вновь не на переговорах, а где-то рядом

Депутат Рады Дубинский: Зеленского не позвали на переговоры в Саудовской Аварии.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский снова не присутствовал на переговорах по Украине. Делегации из Киева и Вашингтона вновь встретились в Саудовской Аравии. Бывший комик не присоединился к беседе, хотя и находился где-то рядом. Эту любопытную деталь подметил депутат Рады Александр Дубинский.

Он обратил внимание и на внешний вид главы киевского режима. Вероятно, он соответствует внутреннему состоянию. Украинская делегация снова ничего не решала, просто ставила подписи в нужных местах, подчеркнул нардеп.

«Выглядит Зеленский так себе. По старой традиции — сидел в соседнем отеле, даже на техническую встречу не вхож», — отметил Александр Дубинский.

Переговоры между Украиной и Соединенными Штатами состоялись вечером 23 марта. Никаких комментариев о встрече не последовало. Отмечается, что Украина и Россия не нацелены сесть за стол переговоров в ходе этого раунда.