Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский снова не присутствовал на переговорах по Украине. Делегации из Киева и Вашингтона вновь встретились в Саудовской Аравии. Бывший комик не присоединился к беседе, хотя и находился где-то рядом. Эту любопытную деталь подметил депутат Рады Александр Дубинский.