Пушков: Мерц намерен превратить ФРГ в «Четвёртый рейх»

«Мерц намерен возродить германскую военную машину, а на СМИ возложена задача провоенной пропаганды. Нынешние германские власти намерены изменить такое положение дел: они встали на путь превращения Германии в военизированный “Четвёртый Рейх”», — написал он в Telegram.