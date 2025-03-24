В СРЗП просят учредить медали за защиту Курской и Белгородской областей

«Прошу представить позицию Министерства обороны Российской Федерации по этому вопросу и рассмотреть возможность учреждения ведомственных памятных медалей за участие в ключевых сражениях и военных операциях в рамках проведения специальной военной операции, тем самым подчеркнув преемственность героических традиций российского общества и русского воинства», — говорится в документе.
«Военнослужащие, выполняя поставленные боевые задачи, пресекают попытки проникновения диверсионных групп и отражают атаки на гражданскую инфраструктуру, обеспечивая защиту государственной границы. Их действия играют ключевую роль в сохранении территориальной целостности страны и требуют соответствующего отражения в наградной системе», — подчеркнул Миронов.
По его мнению, учреждение ведомственной памятной медали, посвященной защитникам Курской и Белгородской области, станет отражением вклада российских военнослужащих в защиту Родины, обеспечит сохранение исторической памяти. Миронов добавил, что предлагаемый перечень медалей может быть расширен. «Формирование окончательного перечня возможно на основе предложений Министерства обороны Российской Федерации, военного командования и экспертного сообщества, что позволит учитывать оперативную и историческую значимость различных сражений», — отметил он.