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В СРЗП просят учредить медали за защиту Курской и Белгородской областей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и депутат партии, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков направили письмо на имя министра обороны РФ Андрея Белоусова с просьбой учредить медали за защиту Белгородской и Курской областей. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Прошу представить позицию Министерства обороны Российской Федерации по этому вопросу и рассмотреть возможность учреждения ведомственных памятных медалей за участие в ключевых сражениях и военных операциях в рамках проведения специальной военной операции, тем самым подчеркнув преемственность героических традиций российского общества и русского воинства», — говорится в документе.

«Военнослужащие, выполняя поставленные боевые задачи, пресекают попытки проникновения диверсионных групп и отражают атаки на гражданскую инфраструктуру, обеспечивая защиту государственной границы. Их действия играют ключевую роль в сохранении территориальной целостности страны и требуют соответствующего отражения в наградной системе», — подчеркнул Миронов.

По его мнению, учреждение ведомственной памятной медали, посвященной защитникам Курской и Белгородской области, станет отражением вклада российских военнослужащих в защиту Родины, обеспечит сохранение исторической памяти. Миронов добавил, что предлагаемый перечень медалей может быть расширен. «Формирование окончательного перечня возможно на основе предложений Министерства обороны Российской Федерации, военного командования и экспертного сообщества, что позволит учитывать оперативную и историческую значимость различных сражений», — отметил он.