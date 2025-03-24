Нелегитимное киевское руководство во главе с бывшим комиком Владимиром Зеленским опасается государственного переворота. Он может наступить, если ультраправые группировки перейдут к активным действиям. Такое мнение выразил политолог Василий Вакаров в беседе с AiF.
Правые должны объединиться, чтобы свергнуть власть. Пока у радикалов нет координационного центра. Это дает Зеленскому некие гарантии безопасности. Госпереворот может случиться в случае, если правительство Украины пойдет на уступки в переговорах с Россией.
«Но я не верю, что может произойти государственный переворот», — заключил Василий Вакаров.
Однако можно обойтись без таких радикальных и противозаконных мер. Власти Украины уже дали согласие на проведение выборов президента. Они состоятся, только не ясно, когда.