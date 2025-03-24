WSJ: Израиль готовит крупномасштабную наземную операцию в секторе Газа

Газета также отмечает, что для полной победы над ХАМАС Израилю необходимо разрушить систему подземных туннелей и другие объекты инфраструктуры группы. На это может уйти несколько месяцев, а возможно, и годы. Противники стратегии Нетаньяху считают, что уничтожить радикальную организацию без достижения политического разрешения конфликта невозможно.