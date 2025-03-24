«Четвёртый Рейх»: Германию уличили в планах возродить военную машину

Сенатор обратил внимание на процесс «милитаризации сознания» в Германии. Он привёл в пример обложку журнала Stern, где молодых немцев спрашивали об их готовности воевать за страну. Пушков подчеркнул, что большинство молодёжи не поддерживает идею участия в боевых действиях или службы в армии.