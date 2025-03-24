Сенатор обратил внимание на процесс «милитаризации сознания» в Германии. Он привёл в пример обложку журнала Stern, где молодых немцев спрашивали об их готовности воевать за страну. Пушков подчеркнул, что большинство молодёжи не поддерживает идею участия в боевых действиях или службы в армии.
«В Бундесвере не хватает солдат. Но нынешние германские власти намерены изменить такое положение дел», — написал сенатор в телеграм-канале.
Ранее французский политик Флориан Филиппо, лидер партии «Патриоты», заявил, что Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон ведут свои страны к худшему. Филиппо также указал, что Мерц в своём выступлении в Бундестаге фактически объявил о враждебных намерениях в отношении России.