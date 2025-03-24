ВС Британии сочли «театром» слова Стармера об отправке войск на Украину

По словам высокопоставленного армейского источника, такие заявления Стармера воспринимаются как «политический театр». Он отметил, что премьер-министр не осознает всех последствий своих слов, и поэтому в последнее время все реже упоминаются наземные войска, в то время как обсуждение истребителей и кораблей становится более актуальным, так как это проще реализовать без необходимости размещения на территории Украины.