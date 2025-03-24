Высказывания премьер-министра Великобритании Кира Стармера о возможности отправки войск на Украину для обеспечения соблюдения мирной сделки после завершения конфликта не воспринимаются всерьез в британской армии, сообщает газета The Daily Telegraph.
По словам высокопоставленного армейского источника, такие заявления Стармера воспринимаются как «политический театр». Он отметил, что премьер-министр не осознает всех последствий своих слов, и поэтому в последнее время все реже упоминаются наземные войска, в то время как обсуждение истребителей и кораблей становится более актуальным, так как это проще реализовать без необходимости размещения на территории Украины.
Источник также подчеркнул, что Лондон не успеет разработать план по военному присутствию на Украине к 20 апреля. В то же время, вопрос о возможном патрулировании воздушного пространства Украины британскими истребителями после урегулирования конфликта находится на начальной стадии обсуждения.
«На Украине и приграничной территории находятся около 700 тысяч российских. Более 1 млн украинцев стоят под ружьем. Что могут сделать международные силы численностью 10 тысяч человек, размещенные на западе страны более чем в 400 км от переднего края? Они даже не смогут защитить себя. О какой миссии идет речь?» — отметил источник.
Он также выразил сомнения в легитимности такой «миротворческой миссии», задаваясь вопросами о ее целях, сроках пребывания и правилах взаимодействия с ВС РФ.
Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Кир Стармер планирует разместить на Украине свыше десяти тысяч военнослужащих из западных государств в качестве миротворцев.