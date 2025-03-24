Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: за два месяца на администрацию Трампа подали более 150 исков

Журналисты отмечают, что нередко судьи выносят решения, которые противоречат позиции Белого дома.

Американские суды приняли более 150 исков против администрации президента США Дональда Трампа с начала его вступления в должность, сообщило агентство Bloomberg.

По информации журналистов, большинство обращений касается ужесточения миграционной политики, массовых увольнений госслужащих, а также деятельности департамента эффективности правительства (DOGE) и главы этого ведомства, миллиардера Илона Маска.

В публикации отмечается, что нередко судьи выносят решения, которые противоречат позиции Белого дома. В частности, они указывают на то, что президент, вероятно, вышел за рамки своих полномочий, не получив одобрения Конгресса.

Вместе с тем в публикации говорится, что в рамках некоторых судебных разбирательств администрация США добилась «заметных побед». При этом проигранные дела Белый дом обещает обжаловать.

Напомним, в январе 22 американских штата и несколько групп по защите гражданских прав подали иски в суды в Бостоне и Конкорде на Трампа из-за его указа об отмене гражданства по праву рождения в США. Коалицию возглавили демократы.

19 марта пресс-секретарь президента США Каролин Левитт заявила, что глава государства хочет отставки судьи, который запретил исполнение его указа о принудительной депортации нелегалов, совершивших преступления. Она заметила, что в XXI веке «две трети» запретов, введённых американскими судами в отношении решений руководителей Белого дома, касались указов Трампа.