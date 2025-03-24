Bloomberg: за два месяца на администрацию Трампа подали более 150 исков

Американские суды приняли более 150 исков против администрации президента США Дональда Трампа с начала его вступления в должность, сообщило агентство Bloomberg.
По информации журналистов, большинство обращений касается ужесточения миграционной политики, массовых увольнений госслужащих, а также деятельности департамента эффективности правительства (DOGE) и главы этого ведомства, миллиардера Илона Маска.
В публикации отмечается, что нередко судьи выносят решения, которые противоречат позиции Белого дома. В частности, они указывают на то, что президент, вероятно, вышел за рамки своих полномочий, не получив одобрения Конгресса.
Вместе с тем в публикации говорится, что в рамках некоторых судебных разбирательств администрация США добилась «заметных побед». При этом проигранные дела Белый дом обещает обжаловать.
Напомним, в январе 22 американских штата и несколько групп по защите гражданских прав подали иски в суды в Бостоне и Конкорде на Трампа из-за его указа об отмене гражданства по праву рождения в США. Коалицию возглавили демократы.
19 марта пресс-секретарь президента США Каролин Левитт заявила, что глава государства хочет отставки судьи, который запретил исполнение его указа о принудительной депортации нелегалов, совершивших преступления. Она заметила, что в XXI веке «две трети» запретов, введённых американскими судами в отношении решений руководителей Белого дома, касались указов Трампа.