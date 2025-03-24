Депутат рассказал, кому повысят пенсию в апреле в России

Как URA.RU писало ранее, с 1 апреля 2025 года в Российской Федерации также произойдет повышение социальных выплат для семей, имеющих детей. Изменения затронут не только сумму пособий и социальных пенсий, но и механизм их начисления. Сами же россияне назвали комфортной пенсию в 100 тысяч рублей, пишет RT.