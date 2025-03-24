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КС Южной Кореи восстановил премьер-министра Хан Док Су в должности

Суд не согласился с доводами Национального собрания и отклонил импичмент.

Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су восстановлен в должности по решению Конституционного суда страны, информирует «Рёнхап».

По данным агентства, суд не согласился с доводами Национального собрания и отклонил импичмент.

«В результате Хан Док Су восстановлен в должности, к нему также вернётся статус исполняющего обязанности президента», — говорится в сообщении.

Напомним, парламент объявил импичмент главе правительства в декабре 2024 года. В частности, его обвинили его в том, что он «помогал или потворствовал мятежу».

Хан Док Су утверждает, что он был против введения военного положения в Республике Корея, а также пытался отговорить президента.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл военное положение в республике. Он объяснил это защитой страны от угрозы коммунистических сил из КНДР.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль освобождён из-под стражи.