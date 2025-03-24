КС Южной Кореи восстановил премьер-министра Хан Док Су в должности

Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су восстановлен в должности по решению Конституционного суда страны, информирует «Рёнхап».
По данным агентства, суд не согласился с доводами Национального собрания и отклонил импичмент.
«В результате Хан Док Су восстановлен в должности, к нему также вернётся статус исполняющего обязанности президента», — говорится в сообщении.
Напомним, парламент объявил импичмент главе правительства в декабре 2024 года. В частности, его обвинили его в том, что он «помогал или потворствовал мятежу».
Хан Док Су утверждает, что он был против введения военного положения в Республике Корея, а также пытался отговорить президента.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл военное положение в республике. Он объяснил это защитой страны от угрозы коммунистических сил из КНДР.
Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль освобождён из-под стражи.