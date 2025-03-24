В России оценили цирк Зеленского со звонком Макрона: политик выполнил задание на «пять с плюсом»

Российский политик сравнил произошедшее с другим случаем, который произошел в 1990-х на заседании правления компании среднего уровня. Тогда генеральный директор анонсировал присутствующим скорый звонок премьер-министра, а когда чиновник якобы позвонил, глава фирмы резко поговорил с ним и бросил трубку, шокировав таким смелым поведением подчиненных. Однако никто так и не узнал, кто на самом деле сделал звонок генеральному директору.