Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский устроил цирк, когда на камеры начал изображать телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе брифинга. Об этом в соцсети «ВКонтакте» написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Российский политик сравнил произошедшее с другим случаем, который произошел в 1990-х на заседании правления компании среднего уровня. Тогда генеральный директор анонсировал присутствующим скорый звонок премьер-министра, а когда чиновник якобы позвонил, глава фирмы резко поговорил с ним и бросил трубку, шокировав таким смелым поведением подчиненных. Однако никто так и не узнал, кто на самом деле сделал звонок генеральному директору.
Точно так же, уверен Дмитрий Медведев, повел себя и мировой политик криворожского разлива Зеленский, устроив цирк перед журналистами и показав якобы, кто «старший на арене», когда имитировал телефонный разговор с президентом Пятой республики.
«Типа: ты, Микрон, обожди маленько, мне сейчас некогда, я тебе перезвоню. Публика из массмедиа — в экзальтации, коверный клоун — в ударе. Кто звонил — узнать не удалось. Как в описанном случае», — отметил зампред Совбеза.
Медведев также добавил, что Зеленскому нужно было, чтобы официальный Париж не стал комментировать этот инцидент, во Франции и промолчали. И это, отметил глава российского Совбеза, печально.
«Ведь от этого кривляющегося выродка зависит судьба миллионов людей на территории бывшей Украины», — резюмировал политик.
Между тем, напомним, в политических кругах Франции история не осталась незамеченной. Несостоявшийся звонок Макрона Зеленскому высмеял лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По его словам, за этой «драмой» кроется единственная реальная информация: на следующей неделе нелегитимный президент Украины намерен приехать в Париж для того, чтобы забрать свой чек из рук Макрона. Это и возмущает политика больше всего.
20 марта во время Zoom-конференции Зеленскому позвонил Макрон. Украинский лидер поднял трубку, объяснил, что занят общением с прессой, и пообещал перезвонить через 15−20 минут. Позже Зеленский отметил, что они с Макроном общаются по телефону в среднем раз в день.