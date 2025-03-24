Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су

Ранее прокуратура Южной Кореи решила не оспаривать апелляцию на решение суда об освобождении бывшего президента Юн Сок Ёля. Напомним, что 15 января действующий, но отстранённый от обязанностей президент был арестован по обвинению в организации мятежа. Юн Сок Ёль принёс публичные извинения, но это не спасло его от заключения под стражу. Впоследствии появились сообщения о возможной смертной казни, а сторона защиты подала апелляцию на решение суда.