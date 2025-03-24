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Трамп выразил недовольство своим портретом в капитолии штата Колорадо

Президент США отметил, что никому не нравятся неудачные фотографии.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу своего портрета, который был выставлен в галерее портретов американских лидеров в здании законодательного собрания штата Колорадо.

Он отметил, что никому не нравятся неудачные фотографии или неказистые изображения, однако подчеркнул, что его портрет в Капитолии Колорадо был намеренно искажен.

Трамп заявил, что искажение портрета было настолько значительным, что он никогда ранее не сталкивался с подобным.

«То, что было выставлено губернатором в Капитолии штата Колорадо рядом с другими портретами президентов, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Ранее сообщалось, что во время общения с представителями прессы в Овальном кабинете в пятницу, 21 марта, президент США Дональд Трамп допустил не менее девяти ложных утверждений.