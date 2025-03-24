Игорь Кобзев и Михаил Гильдебрант обсудили вопросы развития Тулуна

Губернатор проинформировал главу территории о внимании, уделенном вопросам развития города Тулуна на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в феврале этого года. Глава государства высоко оценил работу по восстановлению Тулуна после разрушительного наводнения. Губернатор отметил важность сохранения набранного темпа и продолжения движения по пути развития. Он подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на благоустройство города, состояние дорог и уборку мусора.
Губернатор поблагодарил тулунчан за выдержку в непростых испытаниях. Несмотря на экономические сложности, город развивается, и важно сделать всё необходимое для его дальнейшего улучшения и благоустройства. На встрече с президентом также обсуждались планы по подготовке к 100-летнему юбилею Тулуна, который будет отмечаться в 2027 году.
Мэр Михаил Гильдебрант доложил о ходе подготовки к юбилею. В городе создается инфраструктура, развиваются предприятия и малый и средний бизнес. В планах — строительство социальных и инфраструктурных объектов, развитие культуры, спорта и других сфер. Губернатор подчеркнул, что к юбилейной дате город должен подойти с серьезными достижениями.
Губернатор отметил, что подарком для тулунчан должны стать не только новые объекты, но и разнообразная и интересная культурная программа, которая запомнится надолго.