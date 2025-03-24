Игорь Кобзев и Михаил Гильдебрант обсудили вопросы развития Тулуна

Губернатор поблагодарил тулунчан за выдержку в непростых испытаниях. Несмотря на экономические сложности, город развивается, и важно сделать всё необходимое для его дальнейшего улучшения и благоустройства. На встрече с президентом также обсуждались планы по подготовке к 100-летнему юбилею Тулуна, который будет отмечаться в 2027 году.