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Песков: России и США предстоят непростые переговоры по зерновой сделке

Песков напомнил, почему была остановлена зерновая сделка в 2023 году.

Источник: Комсомольская правда

Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки ждут непростые переговоры по зерновой сделке. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для его Telegram-канала заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что несколько лет назад в качестве гаранта сделки по Черному морю был генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Тогда Москва полностью выполнила свои обязательства, а вот обязательства по отношению к России так и не были выполнены.

«Предстоят непростые переговоры», — отметил Дмитрий Песков.

В июле 2023 года официальный представитель Кремля сообщил, что все договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, сама сделка остановлена. Потому что часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор.

А занимавший в то время пост министра обороны России Сергей Шойгу заявил, что зерновая сделка была остановлена не по вине России, однако Москва готова в любой момент возобновить ее, если Запад выполнит все обязательства перед РФ.