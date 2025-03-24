Песков: России и США предстоят непростые переговоры по зерновой сделке

Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки ждут непростые переговоры по зерновой сделке. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для его Telegram-канала заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента напомнил, что несколько лет назад в качестве гаранта сделки по Черному морю был генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Тогда Москва полностью выполнила свои обязательства, а вот обязательства по отношению к России так и не были выполнены.
«Предстоят непростые переговоры», — отметил Дмитрий Песков.
В июле 2023 года официальный представитель Кремля сообщил, что все договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, сама сделка остановлена. Потому что часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор.
А занимавший в то время пост министра обороны России Сергей Шойгу заявил, что зерновая сделка была остановлена не по вине России, однако Москва готова в любой момент возобновить ее, если Запад выполнит все обязательства перед РФ.