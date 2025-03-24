Песков: России и США предстоят непростые переговоры по зерновой сделке

Пресс-секретарь президента напомнил, что несколько лет назад в качестве гаранта сделки по Черному морю был генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Тогда Москва полностью выполнила свои обязательства, а вот обязательства по отношению к России так и не были выполнены.